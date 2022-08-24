في كأس العرب للناشئين.. الجزائر تفوز على فلسطين.. واليمن يتفوق على عمان

السودان يفاجئ الإمارات وتعادل تونس وليبيا
الرياض – هاني البشر
انطلقت منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل، بمباريات الجولة الافتتاحية في المجموعتين الأولى والثانية.
في المجموعة الأولى وعلى ملعب السيق، حقق منتخب الجزائر فوزاً أمام منتخب فلسطين بخماسية دون رد، سجلها كل من محمد علي صالح ومليك كحلوشي وعصام يزيد وإلياس بوعلام ومسلم أناتوف.
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب السودان فوزاً أمام منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب موسى علي.
بتلك النتائج، يحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، ثم منتخب السودان بنفس الرصيد، يليهما منتخبا الإمارات وفلسطين بدون نقاط حتى الآن.
وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب السيق، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي تونس وليبيا.
وفي نفس المجموعة وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب اليمن فوزاً بثلاثية دون رد أمام منتخب عمان، سجلها كل من عبدالرحمن الخضر (هدفين) وعبدالرحمن عبدالله.
وبتلك النتائج يرتفع رصيد منتخب اليمن لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليه منتخبا تونس وليبيا بواقع نقطة لكل منهما، ثم منتخب عمان بدون رصيد.