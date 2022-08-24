«فجوات» تهدد الاتفاق النووي

واشنطن – البلاد

قطع مسؤول أمريكي كبير أن إمكانية الوصول لاتفاق نووي جديد ليست واضحة حتى اللحظة. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر، أمس، أن بعض الفجوات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران، ما يهدد العودة للاتفاق النووي، على الرغم من حديث إيران حول تخليها عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي، مثل التخلي عن شرط إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية، مؤكدا أن طهران تراجعت أيضاً عن بعض الشروط الرئيسية الأخرى. وقال: “على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فقد تخلت عن بعض مطالبها الأساسية”.

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية وافقت على النص أو المقترح الأوروبي، مضيفا: “معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع”، موضحا أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.