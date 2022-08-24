رئاسة الحرمين تدشن أعمال المجلس الاستشاري الموحد

البلاد : متابعات

فعل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، فعل سريعا نشاط أعمال المجلس الاستشاري الموحد، بترؤسه اجتماع المجلس لإعداد وبلورة الخطط والمبادرات النوعية للحرمين، ومعالجة المعوقات فضلا عن حث الأعضاء على بذل أقصى الجهود لخدمة المعتمرين والزوار، وحوكمة أعمال الإدارات والوكالات، وتعضيد البرامج التقنية والذكية وتطوير المشاريع ورفع جودة الخدمات، من منطلق دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الدكتور السديس أن المجلس الموحد الذي يعتبر أعلى المجالس الاستشارية للرئاسة، سيكون بمثابة المجلس الشوري لصناعة القرار، و مواكبة التطورات والنقلة النوعية.