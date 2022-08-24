حياة صحية لـ كبار السن.. نشاط لن يستغرق أكثر من 10 دقائق يدعم الصحة العامة

نشاطات كبار السن محدودة إلأى حد ما لكن هناك نشاط لن يستغرق سوى 10 دقائق وهو قادر على دعم الصحة العامة لهم.

ووفق ما أفادت دراسة فإن المشي لمدة 10 دقائق فقط يوميا في سن الشيخوخة يمكن أن يقلل من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 40٪.

ووجد باحثون كوريون أن المتقاعدين الذين يبلغون من العمر 85 عاما أو أكثر يمكن أن يقللوا من خطر الموت عن طريق المشي.

وذلك لمدة ساعة واحدة في الأسبوع.

ووجدت دراسة أن أولئك الذين استمروا في المشي كانوا أقل عرضة للوفاة بمقدار الخمسين لأي سبب بالمقارنة مع أولئك الذين كانوا غير نشيطين.

وقال فريق من مستشفى جامعة إنجي Sanggye Paik في سيئول، إن الترويج للمشي يمكن أن يساعد كبار السن في المجتمع على تجنب الخمول، ما قد يزيد من خطر الموت.

وقال المعد الرئيسي الدكتور مو نيون جين، أخصائي أمراض القلب، إنه يُظهر أن على الناس أن يهدفوا إلى “الاستمرار في المشي طوال الحياة”.

وتوصي NHS البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل – بما في ذلك المشي – كل أسبوع.

لكن أحدث الأبحاث تشير إلى أن أقل من نصف ذلك سيظل مفيدا مع بلوغ الناس سنا أكبر.

ويمكن أن تساعد التمارين الخفيفة في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وذلك عن طريق الحفاظ على العضو في حالة جيدة وخفض ضغط الدم.

وقال الدكتور جين: تقل احتمالية تلبية البالغين لتوصيات الأنشطة مع تقدمهم في السن.

وتشير دراستنا إلى أن المشي لمدة ساعة واحدة على الأقل كل أسبوع مفيد للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عاما فما فوق.

وببساطة، امشوا لمدة 10 دقائق كل يوم”. وأظهرت الدراسات السابقة أن المشي يمكن أن يقلل من خطر الموت.

وذلك في أكثر من 60s بنسبة 28٪ لكل 1000 خطوة إضافية يأخذونها في اليوم.