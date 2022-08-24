“الفايز” الأسرع في صباحية المرحلة النهائية لـ” الحقايق” بمهرجان ولي العهد للهجن

متابعة- محمود العوضي

انطلقت صباح اليوم الأربعاء منافسات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وقد كانت البداية بمنافسات” سن الحقايق العامة” لمسافة 2 كم على مدار 14 شوطاً بمشاركة مميزة من الهجن.

.وقد سيطر شعار ناجي مسفر صالح آل رزق العجمي على الشوطيين الرئيسيين في أول انطلاقة السباق النهائي، حيث قدم العجمي “هند” في شوط البكار لتقص شريط النواميس لهذا اليوم، حيث سجلت 2.58.93 دقيقة، لتأتي “صدى” ملك سليمان سلامه سليمان الفايدي الجهني على المركز الثاني مسجلة 2.59.04 دقيقة، وثالثة كانت “الهلالية” لـفهد عبدالله جروح الشمري مسجلة 3.00.18 دقيقة

ثم عاد شعار العجمي مرة أخرى على ظهر “الفايز” في شوط القعدان محتلا المركز الأول مسجلاً 2.56.27 دقيقة هو التوقيت الأفضل في منافسات الفترة الصباحية.

وجاءت النتائج التفصيلية للأشواط الـ 14 على النحو التالي:

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