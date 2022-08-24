“الفايز” الأسرع في صباحية المرحلة النهائية لـ” الحقايق” بمهرجان ولي العهد للهجن

متابعة- محمود العوضي
انطلقت صباح اليوم الأربعاء منافسات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وقد كانت البداية بمنافسات” سن الحقايق العامة” لمسافة 2 كم على مدار 14 شوطاً بمشاركة مميزة من الهجن.
.وقد سيطر شعار ناجي مسفر صالح آل رزق العجمي على الشوطيين الرئيسيين في أول انطلاقة السباق النهائي، حيث قدم العجمي “هند” في شوط البكار لتقص شريط النواميس لهذا اليوم، حيث سجلت 2.58.93 دقيقة، لتأتي “صدى” ملك سليمان سلامه سليمان الفايدي الجهني على المركز الثاني مسجلة 2.59.04 دقيقة، وثالثة كانت “الهلالية” لـفهد عبدالله جروح الشمري مسجلة 3.00.18 دقيقة
ثم عاد شعار العجمي مرة أخرى على ظهر “الفايز” في شوط القعدان محتلا المركز الأول مسجلاً 2.56.27 دقيقة هو التوقيت الأفضل في منافسات الفترة الصباحية.
وجاءت النتائج التفصيلية للأشواط الـ 14 على النحو التالي:
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|الشوط
|المراكز
|المطية
|المالك
|التوقيت
|الشوط الأول
|1
|هند
|ناجي مسفر صالح أل رزق العجمي
|2.58.93
|حقايق بكار
|2
|صدى
|سليمان سلامه سليمان الفايدي الجهني
|2.59.04
|
رئيسي
|3
|الهلاليه
|فهد عبدالله جروح الشمري
|3.00.18
|الشوط الثاني
|1
|الفايز
|ناجي مسفر صالح أل رزق العجمي
|2.56.27
|حقايق قعدان
|2
|ذرب
|محمد صالح محمد آل رزق
|2.56.73
|
رئيسي
|3
|مرهق
|بندر ملفوف فالح الطشلي آل عامر
|2.57.67
|الشوط الثالث
|1
|هوايل
|علي عمر عبدالعزيز التركي
|2.59.55
|بكار
|2
|ملامح
|سعد محمد حمد ال صافيه المري
|3.00.12
|3
|مشكوره
|محمد ناصر محمد ناصر الشنجل
|3.00.48
|الشوط الرابع
|1
|ثمين
|محمد ناصر حمود الهاجري
|2.58.04
|قعدان
|2
|الشيخ
|علوش راجس ال قويد الدوسري
|2.58.24
|3
|سيف
|مانع علي محمد حمد الشامسي
|2.58.52
|الشوط الخامس
|1
|سيوف
|راشد محمد راشد الطراق الهاجري
|2.59.74
|بكار
|2
|عناوين
|معيض مانع دواس ال عامر السلوم
|3.00.00
|3
|نوف
|عبدالله سعد بطي الفراج السبيعي
|3.01.09
|الشوط السادس
|1
|الوسمي
|سطام عواد مطلق الحمري
|2.57.54
|قعدان
|2
|المهندس
|حمد علي محمد الغفراني المري
|2.58.40
|3
|الشهم
|علي عبدالله علي ال فهيده المري
|2.59.27
|الشوط السابع
|1
|سمحه
|علي عبدالله علي ال فهيده المري
|2.57.19
|بكار
|2
|وصفه
|سالم محمد علي النابت المري
|2.57.92
|3
|احتياط
|علي حويل مهدي حويل ال عامر
|2.58.11
|الشوط الثامن
|1
|جلمود
|صالح حمد عبيد قبعان المري
|3.00.46
|قعدان
|2
|العنيد
|مانع علي محمد حمد الشامسي
|3.01.42
|3
|ازعاج
|ناصر زبن الله سالم ال عويره الكربي
|3.01.46
|الشوط التاسع
|1
|الذيبة
|سعد محمد حمد ال صافيه المري
|2.57.54
|بكار
|2
|سمحه
|عبدالله سعد بطي الفراج السبيعي
|2.59.18
|3
|الفايزه
|محمد ناصر حمود الهاجري
|3.00.21
|الشوط العاشر
|1
|نواف
|مانع علي محمد حمد الشامسي
|3.00.22
|قعدان
|2
|حرب
|محمد سلطان سعيد المالكي
|3.02.50
|3
|معزز
|جابر سالم جابر الجربوعي المري
|3.03.82
|الحادي عشر
|1
|رسمية
|عبدالله علي محمد البطين المري
|2.59.59
|بكار
|2
|وطن
|سليم سلامه سليمان الفايدي الجهني
|3.01.75
|3
|ند
|جابر محمد سالم الجربوعي المري
|3.02.52
|الثاني عشر
|1
|المتحد
|محمد ناصر حمود الهاجري
|2.59.85
|قعدان
|2
|جبل كرى
|حمد محمد علي البطين المري
|3.01.08
|3
|الصايد
|محمد سلمان فارس ال قويد الدوسري
|3.01.88
|الثالث عشر
|1
|درر
|فرج محمد صالح آل رزق اليامي
|3.00.12
|بكار
|2
|الجادل
|نواف مهراس جابر ال جدي الهاجري
|3.00.22
|3
|أعتبار
|ناصر جابر علي الغيثاني المري
|3.00.79
|الرابع عشر
|1
|المهيب
|راشد محمد سالم ابو شهاب المري
|2.57.85
|قعدان
|2
|حرب
|عبدالعزيز معلاء عليان السهلي
|2.58.41
|3
|السيف
|صالح مبارك راشد الجربوعي المري
|3.01.66