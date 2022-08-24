الصراع الحوثي يودي بحياة قياديين بالمليشيا

عدن – البلاد

يودي الصراع المحتدم بين أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية بحياة العديد من القياديين في المليشيا الإرهابية الموالية لإيران، إذ قتل شيخ قبلي حوثي بمحافظة عمران شمالي صنعاء، في إطار الصراعات المتصاعدة على النفوذ والنهب.

وأكدت مصادر محلية أن القيادي في ميليشيا الحوثي حيدر سعيد آل سعيد، قتل في كمين مسلح، في منطقة حوث، في الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة، مبينة أنه كان مع آخرين من العناصر الحوثية، الذين تم حشدهم بعد تصاعد خلاف بينه وآخرين، على أموال وأرباح في تجارة الممنوعات. ويعتبر آل سعيد من القيادات الحوثية البارزة، والتي تقاتل في جبهة الحدود، ونتيجة للخلافات التي زادت في الآونة الأخيرة، فإن أطرافاً تخلصت منه من أجل الاستئثار بتجارته في الممنوعات.

يأتي مقتل القيادي الحوثي، بعد يوم من الإعلان عن وفاة نجل القيادي علي ناصر الجراشي والمعين من الحوثيين مديراً لأمن مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، في كمين مسلح مماثل تعرض له في خولان أثناء زيارته لإحدى مناطق بني ضبيان جنوب شرق محافظة صنعاء.

وشهدت الفترة الماضية، تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيا الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات. من جهة ثانية، كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن إسقاط شبكة تجسس حوثية، هي الخامسة التي يتم تفكيكها مؤخراً، تورطت في التخابر لصالح ما يُسمى جهاز “الأمن والمخابرات” الحوثي. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن الخلية تضم أربعة عناصر هم عبدالله عادل محمد الرجوي من محافظة تعز مديرية صالة، وحسين علي عبدالرب الحارثي من محافظة إب مديرية حزم العدين، وإبراهيم علي أحمد ناصر الشريف من محافظة الحديدة مديرية الحوك، ويحيى أحمد يحيى الأهجري من محافظة المحويت، موضحا أن أعضاء الخلية أقروا في اعترافاتهم بتجنيدهم في أوساط القوات المشتركة من قِبل قيادات حوثية لرصد تحركات القوة ونقل المعلومات عنها وتنفيذ اغتيالات بعبوات ناسفة.

إلى ذلك، كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيا الحوثي، عن انتهاكات واسعة وجسيمة بحق أبناء محافظة ذمار، وسط اليمن، والمارين فيها من المحافظات الأخرى، وصلت إلى أكثر من 18 ألف واقعة انتهاك خلال أقل من سبع سنوات. وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 18 ألفا و413 واقعة انتهاك جسيمة في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2021.