الرياضة السهلي يتصّدر.. وسيف ولي العهد يشعل الصفقات المليونية

جدة- عائض الدهاس أشعل سيف ولي العهد حجم الصفقات المليونية بين المتنافسين بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وتفصيلاً.. تصدّر مالك الهجن السعودي عبد العزيز بن معلا السهلي قائمة الأكثر حصولاً في النقاط حتى الآن بواقع 165 نقطة، بعد شرائه لنحو 50 مطية بأكثر من 25 مليون ريال، من بينها 26 مطية سبق لها الفوز بالمراكز الأولى في الأشواط التمهيدية، فيما حل منافسه الإماراتي مانع الشامسي في المركز الثاني بـ 159 نقطة، وقد نفّذ عدّة صفقات مليونية مماثلة. هذا وانطلقت اليوم الأربعاء سباقات الأشواط الختامية بواقع 234 شوطاً، تشارك فيها فئات الحقائق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل – الزمول والرموز، وتستمر قرابة أسبوعين.