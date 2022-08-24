الرياضة الجامايكي” غرابان” يعزز هجوم الأهلي

جدة- البلاد أعلنت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد رسميًّا مع المهاجم الجامايكي لويس غرابان لمدة موسم واحد، مع أفضلية التمديد لموسم آخر، لتمثيل الفريق في منافسات دوري “يلو” للأندية الدرجة الأولى. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو لعدد من أهداف المهاجم الجامايكي، وأرفقها بعبارة: “المهاجم الجامايكي لويس غرابان أهلاويًّا لمدة موسم واحد، مع أفضلية التمديد لموسم آخر”. وجاءت الصفقة بطلب من مدرب الفريق الأوروجوياني روبرت سيبولدي، ليعوض رحيل المحترف السوري عمر السومة المعار إلى العربي القطري. وسيكون أول ظهور رسمي للاعب بقميص الأهلي في الجولة الثانية أمام الأخدود، يوم 30 أغسطس الجاري. ويملك جرابان “34 عامًا” خبرة طويلة في الملاعب الإنجليزية؛ حيث سبق أن مثل أندية نوتنجهام فورست، وأستون فيلا، وبورنموث، وسندرلاند، ونورويتش سيتي، وريدينج، في البريميرليج والتشامبيونشيب. يذكر أن الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، والمهاجم التونسي يوسف العبدلي، والجناح الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي.