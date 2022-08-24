الرياضة الإسباني ” سانتي” يعزز صفوف الشباب

جدة- البلاد

أعلنت إدارة الشباب عن تعاقدها رسميا مع اللاعب الإسباني سانتي مينا، قادمًا من فريق سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعبر حسابه الرسمي على«تويتر» نشر الشباب مقطع فيديو يعلن فيه تقديم لاعبه الجديد، وكتب عليه: «أنت البدايات وآخر ساحل مينا». وأكد نادي سيلتا فيجو الإسباني عبر موقعه الرسمي انضمام مينا إلى صفوف الشباب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأشار النادي الإسباني في بيانه، أن المفاوضات بينه وبين نادي الشباب انتهت بالنجاح وسارت بشكل جيد للغاية. واتفق الطرفان على كل ما يتعلق بالصفقة. ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن قيمة الصفقة، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أنها كلفت خزينة النادي العاصمي ما يقرب من 2.5 مليون يورو.