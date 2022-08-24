الرياضة

الأهلي المصري يضم مشاريبوف من النصر بنظام الإعارة

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1444 هـ      24 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
نجحت إدارة النادي الأهلي المصري بقيادة الكابتن محمود الخطيب في حسم صفقة من العيار الثقيل؛ حيث توصل الأهلي لاتفاق مع إدارة نادي النصر للتعاقد مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقد وافق مشاريبوف على الانتقال للنادي الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الشروط المالية الخاصة بالصفقة.
وستكلف الصفحة النادي الأهلي ما يربو على 1.5 مليون دولار، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. وكان نادي النصر قد تعاقد مع عبد الرحمن غريب من أهلي جدة ما مهد لرحيل مشاريبوف.

وقد أكد مصدر مقرب من الأهلي المصري لـ” البلاد” أن عقد مشاريبوف قد تضمن بندا يتيح للأهلي شراء عقد اللاعب من النصر إذا أراد ذلك في نهاية مدة الإعارة.

يذكر أن مشاريبوف انتقل للنصر في يناير من العام الماضي قادمًا من باختاكور الأوزبكي مقابل مليون يورو، قبل أن تتم إعارته لشباب الأهلي الإماراتي لمدة 6 أشهر.

وقد لعب مشاريبوف مع النصر 29 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف إضافة لصناعته 6 آخرين، وتُقدر قيمته التسويقية 3 ملايين يورو.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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