إقفال طرح أغسطس للصكوك المحلية بـ 3.090 مليارات ريال

جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 5.08 مليارات ريال، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.090 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.690 مليار ريال سعودي (ملياراً وستمئة وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.300 مليار ريال سعودي (مليارا وثلاثمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي. وبلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال سعودي (مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.