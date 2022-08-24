أمطار خفيفة مع ظهور نجم سهيل

الرياض ـ البلاد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تخف الحالة الممطرة الصيفية من ناحية غزارة الأمطار، تزامنًا مع بداية ظهور نجم سهيل.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه على تويتر: «مع نهاية هذا الأسبوع متوقع أن تنشط الحالة بغزارة مرة أخرى على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، واحتمال أن تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن».

وكان الحصيني أكد أن درجات الحرارة التي شهدتها معظم مناطق المملكة في صيف 2021 كانت أعلى من هذا العام. وأوضح ، أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية، مشيرا إلى أن مصدر الرياح وقلة الأمطار هي السبب في ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الغطاء النباتي. من ناحيته حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق موعد تحسن الأجواء آخر الليل. وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع تويتر، بعد عشرة أيام ستتحسن الأجواء من آخر الليل بانكسار حدة الحرارة وبرودة الهواء والماء.

وتابع خبير الأرصاد، أن تلك دلالة علامة على دخول النجم الثاني من سهيل، مستشهدا بقول العامة بأنه مع دخول سهيل يبرد آخر الليل. وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد «عقيل العقيل»، أوضح أنه منذ شهر يوليو الماضي تتعرض مناطق المملكة لحالة جوية مميزة؛ حيث تهطل الأمطار في شهر أغسطس على عدة مناطق.

وقال العقيل، إن الأمطار كانت متفاوتة من غزيرة إلى شديدة الغزارة على عدد من المناطق، صاحب ذلك تدفق للسيول على جازان وعسير وأجزاء من الباحة.