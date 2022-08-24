ألكسندر إيزاك يكلّف نيوكاسل 70 مليون يورو!

حسم نادي نيوكاسل الإنجليزي التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك (22 عامًا) قادما من ريال سوسيداد الإسباني بحسب مصادر إعلامية.

وذكرت “تلغراف” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ألكسندر إيزاك سيخضع للفحص الطبي في عيادات نادي نيوكاسل هذا الأسبوع.

وسيصبح ألكسندر إيزاك أغلى صفقة شراء في تاريخ نيوكاسل بـ70 مليون يورو، كما سيصبح أغلى صفقة مبيعة في تاريخ نادي سوسيداد كذلك.

وبحسب وسائل إعلام، سيحصل ريال سوسيداد على نسبة 10% من قيمة بيع ألكسندر إيزاك مستقبلًا حال رحل عن صفوف نيوكاسل.

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وقد دعّم نيوكاسل المعروف بـ”الماغبايس” صفوفه في الميركاتو الحالي، بالتعاقد مع الحارس نيكولاس بوبي والمدافع ستيف بوتمان والآن يهدف لجلب إيزاك.

سجّل ألكسندر إيزاك 10 أهداف، وقدّم 3 تمريرات حاسمة بقميص ريال سوسيداد الموسم الماضي في مسابقة الليجا الإسباني.

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