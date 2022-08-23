الرياضة

لماذا لا يشارك كوندي مع برشلونة؟

محمد ابو الوفاaccess_time26 / محرم / 1444 هـ      23 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
لماذا لا يشارك كوندي مع برشلونة

لا يستطيع برشلونة الإسباني الاستعانة بخدمات لاعبه الجديد خوليس كوندي إلا بعد تسجيله في قائمة النادي للموسم الجديد 2022-2023.

 

ووفد كوندي إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي للعام 2022 قادمًا من مواطنه إشبيلية مقابل 50 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى 2027.

 

فشل برشلونة في تسجيل كوندي (23 عامًا) في قائمته المدرجة لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب مشكلات في قوائم النادي المالية.

 

نتيجة لذلك، لم يلعب المدافع الفرنسي مع “البارسا” في أول جولتين من الدوري الإسباني بالموسم الجديد، أمام رايو فاييكانو وريال سوسيداد.

 


لكن النادي الكاتالوني واجه معضلة في تسجيل كوندي بقائمة الفريق، كما واجه معضلة أخرى في إدراجه في فاتورة رواتب النادي.

 

من أجل وضع اسم كوندي في فاتورة رواتب النادي وبالتالي وضعه في قائمة برشلونة، يلزم توفير ربح مادي بقيمة 20 مليون يورو.

 

اقرأ أيضًا.. برشلونة يتخلّص من 6 لاعبين في 10 أيام


يعمل النادي حاليًا على بيع بعض اللاعبين لتوفير 20 مليون يورو اللازمة لتسجيل كوندي، أبرزهم أوباميانغ وديباي وبرايثوايت وديست.

 

في حالة عدم تسجيل كوندي بقائمة برشلونة قبل 31 أغسطس الجاري، فإن عقد اللاعب ينص على مغادرته مجّانًا في يناير القادم.

 

ويلزم تسجيل خوليس كوندي قبل 31 أغسطس لأنه التاريخ الذي سيغلق فيه سوق الانتقالات الصيفي الحالي للعام 2022.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.