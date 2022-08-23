لماذا لا يشارك كوندي مع برشلونة؟

لا يستطيع برشلونة الإسباني الاستعانة بخدمات لاعبه الجديد خوليس كوندي إلا بعد تسجيله في قائمة النادي للموسم الجديد 2022-2023.

ووفد كوندي إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي للعام 2022 قادمًا من مواطنه إشبيلية مقابل 50 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى 2027.

فشل برشلونة في تسجيل كوندي (23 عامًا) في قائمته المدرجة لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب مشكلات في قوائم النادي المالية.

نتيجة لذلك، لم يلعب المدافع الفرنسي مع “البارسا” في أول جولتين من الدوري الإسباني بالموسم الجديد، أمام رايو فاييكانو وريال سوسيداد.

🚨 There is a clause in Jules Koundé's contract that allows him to leave Barcelona for free if the club cannot register him before the end of the transfer window. 🔓 (Source: @AdriaSoldevila) pic.twitter.com/nTU68VY6sV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 20, 2022



لكن النادي الكاتالوني واجه معضلة في تسجيل كوندي بقائمة الفريق، كما واجه معضلة أخرى في إدراجه في فاتورة رواتب النادي.

من أجل وضع اسم كوندي في فاتورة رواتب النادي وبالتالي وضعه في قائمة برشلونة، يلزم توفير ربح مادي بقيمة 20 مليون يورو.

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يعمل النادي حاليًا على بيع بعض اللاعبين لتوفير 20 مليون يورو اللازمة لتسجيل كوندي، أبرزهم أوباميانغ وديباي وبرايثوايت وديست.

في حالة عدم تسجيل كوندي بقائمة برشلونة قبل 31 أغسطس الجاري، فإن عقد اللاعب ينص على مغادرته مجّانًا في يناير القادم.

ويلزم تسجيل خوليس كوندي قبل 31 أغسطس لأنه التاريخ الذي سيغلق فيه سوق الانتقالات الصيفي الحالي للعام 2022.