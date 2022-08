لماذا لا يشارك كوندي مع برشلونة؟

لا يستطيع برشلونة الإسباني الاستعانة بخدمات لاعبه الجديد خوليس كوندي إلا بعد تسجيله في قائمة النادي للموسم الجديد 2022-2023.

ووفد كوندي إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي للعام 2022 قادمًا من مواطنه إشبيلية مقابل 50 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى 2027.

فشل برشلونة في تسجيل كوندي (23 عامًا) في قائمته المدرجة لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب مشكلات في قوائم النادي المالية.

نتيجة لذلك، لم يلعب المدافع الفرنسي مع “البارسا” في أول جولتين من الدوري الإسباني بالموسم الجديد، أمام رايو فاييكانو وريال سوسيداد.

🚨 There is a clause in Jules Koundé's contract that allows him to leave Barcelona for free if the club cannot register him before the end of the transfer window. 🔓

(Source: @AdriaSoldevila) pic.twitter.com/nTU68VY6sV

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 20, 2022