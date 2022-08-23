فيديو: أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول 2-1

حسم مانشستر يونايتد مباراة القمّة أمام ليفربول بنتيجة 2-1 سهرة الاثنين 22 أغسطس، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أقيمت المباراة على أرضية ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد أمام حضور جماهيري بلغ قرابة 80 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم مايكل أوليفر.
وحقق مانشستر يونايتد أول فوز في المسابقة الإنجليزية هذا الموسم بعد أن انهزم في أول جولتين أمام برايتون 1-2 وأمام برينتفورد 0-4.
في المقابل بقى ليفربول من دون أي انتصارات بعد انقضاء 3 جولات، إذ تعادل في أول جولتين أمام فولهام 2-2 ثم أمام كريستال بالاس 1-1.
سجّل أهداف المباراة غادون سانشو وماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد بالدقيقتين 16 و53. فيما أحرز لليفربول محمد صلاح بالدقيقة 81.
بدوره حقق يونايتد أول فوز أمام ليفربول في الدوري منذ عام 2018. بعد ذلك أقيمت 8 مباريات بينهما شهدت 5 انتصارات لليفربول و3 تعادلات.
أهداف مانشستر يونايتد وليفربول 2-1
اهداف الشوط الثاني لمباراة المان يونايتد وليفربول
تواجد #كاسيميرو في المدرجات#مانشستر_يونايتد_ليفربول#مانشستر_يونايتد#ليفربول#ManUnited#ManUnitedvsLiverpool#PremierLeague pic.twitter.com/0BoxPLftUE
— Alfatih shreyf | الفاتح شريف (@AlfatihShreyf) August 22, 2022
#MUNLIV
الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 2 × 1 ليفربول| أهداف اللقاء FULHD .
تعليق: حفيظ الدراجي
Via:@iFSHQ pic.twitter.com/uOaf9E5VLH
— تغطيات (@AlathnynAlmmtaz) August 22, 2022