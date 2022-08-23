غريزمان مهدد بالغياب عن كأس العالم 2022

بات أنطوان غريزمان مهددًا بفقدان مقعده مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بحسب مصادر إعلامية صادرة الثلاثاء 23 أغسطس.

طبقًا لإفادة من يومية “لو باريزيان” الفرنسية فإن مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، لن يستعين بخدمات غريزمان (31 عامًا) في المونديال.

وأعزت “لو باريزيان” سبب استبعاد غريزمان المحتمل من كأس العالم 2022 إلى انحدار مستواه الفنّي نتيجة قلة المشاركة مع أتلتيكو مدريد.



غريزمان.. مشاركات قليلة وأهداف أقل

لم يبدأ غريزمان أساسيًا في تشكيلة المدرب دييغو سيميوني، في أول مباراتين بالدوري الإسباني هذا الموسم أمام خيتافي وفياريال تواليًا.

كما أن مستويات غريزمان هبطت منذ الموسم الماضي 2021-2022 الذي شهد تسجيله 3 أهداف فقط بالدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد.

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غريزمان القطعة الذهبية في فرنسا

يعتد غريزمان أحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا، وخاض كل المباريات حينها أساسيًا.

ولعب غريزمان في مونديال روسيا إلى جانب كيليان مبابي في خط المقدمة، وتمكّن من تسجيل 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

تراجع مخيف لغريزمان مع فرنسا

في آخر 7 مباريات مع منتخب فرنسا، لم يستطع غريزمان التسجيل ويعود آخر هدف له إلى تاريخ 13 نوفمبر 2021 أمام كازاخستان.

بدأ نجم غريزمان في الأفول مع منتخب فرنسا مؤخّرًا، مقابل صعود صاروخي لزملائه بخط الهجوم، بنزيمة ومبابي ونكونكو وكومان.