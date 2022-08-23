استهداف مليون شاب وفتاة بحملة السعادة

جدة ـ البلاد

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، أمس حملة “لتستمر السعادة” التوعوية، للمقبلين والمقبلات على الزواج والأسر الناشئة على مستوى المملكة، وتستمر لمدة شهر.

وأكد رئيس لجنة التنمية والأسرة بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عصام الفيلالي أن البرنامج يعمل على محور البناء والوقاية، وليس العلاج فقط ويتضمن أكثر من 150 مادة إعلامية توعوية و43 من الفيديوهات التوعوية التعليمية، و112 إنفوجرافيك توعويًا وإحصائيًا و4 حلقات بودكاست توعوي يستضيف نخبة من المتخصصين في التأهيل الزواجي.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة آل رضي أن حملة “لتستمر السعادة” تستهدف الوصول إلى أكثر من 1,000,000 شاب وشابة من خلال شركاء توعية الأسر الناشئة، حيث تشارك أكثر من 50 جمعية أسرية من حول المملكة وبعض الجهات المعنية بالتنمية الأسرية بانتشار الحملة عبر نشر المحتوى الإعلامي من خلال حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للجهة.