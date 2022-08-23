إعلان الفائزين بمسابقة المسرحيات القصيرة

الظهران ـ حمود الزهراني

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” جوائز مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة في دورتها الثانية، حيث حصدت كل من مسرحيتَيْ: “يوتوبيا” و”جسوم والقلادة الذهبية” على جائزة المركز الأول.

وحصلت مسرحية “ليلة حافلة” للكاتب ثامر الحربي على جائزة أفضل نص مسرحي، فيما نال جائزة أفضل ممثل مناصفةً كل من: كميل العلي عن مسرحية “الغريب والنقيب”، وعبدالرحمن المزيعل عن مسرحية “البريد المفقود”، وتُوِّجت إلهام علوي بجائزة أفضل ممثلة عن مسرحية “خذوا وجوهكم”.

واستحوذت مسرحية “خذوا وجوهكم” على جائزة سينوغرافيا (المتعلقة بالديكور والمكان المسرحي)، أما جائزة أفضل مخرج فقد فاز بها المخرج محمد الحمد عن مسرحية “البريد المفقود”، كما نالت المسرحية ذاتها جائزة أفضل عمل مسرحي. واعتمدت لجنة تحكيم المسابقة التي تضم خبراء محليين ودوليين في الفنّ المسرحي على معايير دقيقة تضمنت عناصر التمثيل والمكان والمؤثرات الحسية والصوتية والأداء العام. وأكد مدير الفنون المسرحية والأدائية في “إثراء” ماجد سمّان دعم إثراء للمواهب والإنتاج المسرحي، والارتقاء بمستوى المواهب المحلية، بتمكينهم من أدوات إبداعية وبيئة محفّزة، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت تناميًا مستمرًا عبر تنوّع المشاركات وقدرات المشاركين؛ سعيًا من المركز لإظهار المواهب والحفاظ على المخزون التاريخي المسرحي والاستفادة من تجارب خبراء فنّ المسرح، سواء من الكتّاب أو الفنّانين والمخرجين.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة المسرحيات القصيرة حدث ثقافي ينظمه مركز “إثراء” سنويًا، يتيح الفرصة للكتّاب والمخرجين والفنّانين المشاركة بمواهبهم وإبداعهم مع الجمهور، وذلك بعد مرور المشاركين بمدة تدريب تصل إلى 3 أشهر داخل المركز.