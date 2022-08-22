50 كادرا لاستقبال البلاغات الإلكترونية بالمسجد الحرام

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تتولى الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال وتمرير البلاغات الإلكترونية والنداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية بين الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن والتأكد من معالجتها على الفور، وفق منظومة عمل تراعي مستجدات الخطط التنظيمية وعوامل تحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام على مدار العام.

ولإدارة المنظومة الرقابية داخل غرف العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام على مدار (24) ساعة يعمل ما يزيد عن (50) موظف على توسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية من المسجد الحرام وساحاته ومرافقه عبر العديد من الوسائل التقنية منها نظام البلاغات الإلكترونية في الموقع الرسمي للرئاسة والرقم الموحد (1966) ورقم واتساب خاص باستقبال البلاغات الإلكترونية، حيث يولى القائمين على المنظومة الرقابية اهتماماً كبيراً بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين باعتبارها عامل مهم في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام على مدار العام. وتتم عمليات الرصد في غرف عمليات التحكم والسيطرة بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وعبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية والإجراءات الفعالة يقودها شباب سعودي مؤهل يعمل عبر شاشات المراقبة الميدانية وما يزيد عن ( 600 ) جهاز لاسلكي لرصد البلاغات لضمان منظومة الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام. وتواصل الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة استحداث الخطط والبرامج التطويرية للمنظومة الرقابية بالمسجد الحرام وفق معطيات تعمل على تسهيل مهام العاملين بالميدان.