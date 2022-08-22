وزير “البلدية والإسكان” يتفقد عدداً من المشاريع التنموية بتبوك

تبوك : البلاد

تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة تبوك، بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي والاطلاع على الفرص التي تتيحها الوزارة للقطاع الخاص، والجهود المتواصلة للأمانة والبلديات الفرعية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن زيارته للمنطقة، يرافقه أمين تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.

ووجّه معاليه خلال الزيارة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع بما يلبي احتياجات سكان المنطقة، وكذلك إتاحة الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات لتلبية الطلب على المشاريع النوعية في منطقة تبوك بهدف رفع جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتقدم في مؤشرات أفضل المدن قابلية للعيش.

ووقف خلال جولته على عدة مشروعات تنموية من بينها شارع الملك فيصل، وجادة الأمير فهد بن سلطان، والجامع الأثري”التوبة”، وجامع الوالدين، إضافة إلى زيارة المنطقة الزراعية في تبوك.

واجتمع معاليه خلال الزيارة مع رؤساء البلديات الفرعية والمستثمرين في المنطقة لمناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي بمنطقة تبوك، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنجاح مسيرة التنمية في المنطقة.

وأشاد الحقيل في نهاية جولته بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل، مؤكدًا ضرورة متابعة المشاريع ومستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه المستمر للمنطقة وأهلها، مثنيا على جهود أمانة منطقة تبوك في الاستفادة من المواقع الاستثمارية الحيوية بما يسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري للمنطقة.