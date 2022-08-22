مدعي المحكمة الجنائية في الخرطوم

الخرطوم – البلاد

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور.

ويعقد خان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وسيقوم بزيارة إلى دارفور، في الوقت الذي طالبت فيه المحكمة الجنائية بتسليمها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.

ووقّعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة المدنية الانتقالية التي أقالها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي. وقال خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في يناير الماضي إن “الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، تشكّل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان”. وأضاف أن مكتبه اضُطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيراً أيضاً إلى أن العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان.