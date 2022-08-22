الرياضة للفوز بسيف ولي العهد.. 40 مليونا لأكبر صفقة هجن في العالم

متابعة- خالد بن مرضاح

أشعل مالك الهجن، السعودي عبدالعزيز بن معلاء السهلي، منافسات جائزة سيف ولي العهد للنقاط، بعد شرائه لـ 26 مطية نقاط، تقدّر قيمتها بأكثر من 40 مليون ريال، لتعد الصفقة الأكبر في تاريخ الهجن. وكشف السهلي، أن قيمة هذه المشتريات عالية لانتزاع سيف ولي العهد، وليبقى هذا النوماس سعودياً، وهو الانتصار الذي يتنافس عليه الملاك لشرف الحصول عليه بعد التشرّف باستلامه من يد سموّه، حفظه الله. ويقدّر حجم الصفقة بحسب أسعار السوق بما يصل مليون ونصف لكل مطية نقاط، وبحصول السهلي على انتقال ملكية هذه الهجن سيوسّع الفارق بينه وبين منافسه الإماراتي مانع بن علي الشامسي. جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أقر هذا العام السماح لانتقال المطية بنقاطها للمالك الجديد، وتحصل الهجن الفائزة في الأشواط الرئيسة – الرموز على 5 نقاط عند الفوز بالمركز الأول، و 3 نقاط عن المركز الثاني ونقطتين عند حصولها على المركز الثالث، فيما تحصل الفائزة بالمركز الأول في باقي الأشواط التمهيدية – الختامية، على 3 نقاط.