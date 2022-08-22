فيديو: أهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل 7-1

دكّ باريس سان جيرمان حصون ليل بسبعة أهداف لواحد 7-1 الأحد 21 أغسطس، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.

أقيمت وقائع المباراة على أرضية ملعب “بيير ماوروي” الخاص بفريق ليل، وأدارها تحكيميًا الحكم المحلي الفرنسي كليمنت توربين.

وتصدّر باريس سان جيرمان لائحة المسابقة بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، فيما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط بالمركز الـ12.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فرض نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثية بدأها مبكرًا بالدقيقة الأولى، ثم في الدقيقتين 66 و87.

ولم يقل الجناح البرازيلي المخضرم نيمار أهمية عندما سجّل هدفين بالدقيقتين 43 و52. لكنه تميز بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أمّا الأرجنتيني ليونيل ميسي فقد اكتفي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27، وتقديم تمريرة حاسمة لمبابي في الهدف الاول.

ودخل المغربي أشرف حكيمي في السجلات التهديفية، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 39، وتقديم تمريرة حاسمة لنيمار.

أهداف باريس سان جيرمان وليل 7-1