ضبط منشأة تلاعبت بتواريخ المنتجات التجميلية

الرياض ـ البلاد

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزنة داخل منشأة في جدة، وذلك ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.

وأوضحت “الهيئة” أنها تلقت بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع وتخزين منتجات تجميل ببيانات تعريفية مخالفة للمنتج، وتتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات.

وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة بمشاركة مفتشي وزارة التجارة لضبط وتحزيز العبوات المخالفة والعمل على تتبع مصادرها، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية. ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).

من ناحية اخرى تفاعلت هيئة الغذاء والدواء، مع استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، بشأن ارتفاع أسعار أحد أنواع الأدوية بالمملكة.

وأوضح السائل أنه اشترى دواء من سلطنة عمان وكان سعره 20 ريالًا، بينما يباع في المملكة بـ57 ريالًا.

وأوضحت الغذاء والدواء، أن الهيئة تقوم بمراجعة أسعار الأدوية بشكل مستمر، حيث إنها خلال العامين الماضيين استطاعت خفض أسعار أكثر من 2500 منتج. وأضافت أن الهيئة تراجع وتراقب الأسعار بشكل مستمر لضمان توفر الدواء للمريض بشكل آمن وبسعر مناسب.