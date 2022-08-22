شاهد: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوخوم 7-0

أمطر حامل اللقب بايرن ميونيخ شباك بوخوم بسباعية نظيفة 7-0 ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوي الألماني، الأحد 21 أغسطس.

وأوصل بايرن ميونيخ رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات متتالية، فيما بقى بوخوم في ذيل القائمة بتلقيه 3 هزائم.

دارت أحداث اللقاء في ملعب “فونوفيا روهرستاديون” الخاص بفريق بوخوم، بصافرة الحكم دانييل سيبرت، وسط 26 ألف مشجّع.

انتهى الشوط الأول بتقدّم البافاري 4-0 عبر ليروي ساني بالدقيقة (4) وماتياس دي ليخت (25) وكينغسلي كومان (33) وماني (42).

بعد الاستراحة، زاد بايرن ميونيخ من تقدّمه عن طريق ماني (60) ثم هدف عكسي من كريستيان غامبوا (69) وسيرجي غنابري (76).

أهداف بايرن ميونيخ وبوخوم 7-0