الرياضة تعادلان وإلغاء مباراة في اليوم الأول بدوري ” يلو”

حائل- خالد الحامد

سيطر التعادل على مواجهات اليوم الأول من الجولة الأولى من دوري يلو، ففي المدينة المنورة تعادل فريقا أحد وضيفه نجران1/1. سجل لأحد بابكر غويي، وسجل لنجران ديسلفا. وفي عنيزة، تعادل العربي وهجر 2/2. سجل للعربي إبلاي وينلتون، فيما سجل لهجر أدريانو من ركلة جزاء، وتياقو. ولم تقم مباراة الشعلة والعروبة،لأن اللاعبين المسجلين في ‎كشف العروبة أقل من ١٣ لاعباً. وتتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي العين والخلود،

والجبلين والساحل، والقادسية والأخدود.