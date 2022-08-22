الرياضة

تعادلان وإلغاء مباراة في اليوم الأول بدوري ” يلو”

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1444 هـ      22 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
سيطر التعادل على مواجهات اليوم الأول من الجولة الأولى من دوري يلو، ففي المدينة المنورة تعادل فريقا أحد وضيفه نجران1/1. سجل لأحد بابكر غويي، وسجل لنجران ديسلفا.

وفي عنيزة، تعادل العربي وهجر 2/2. سجل للعربي إبلاي وينلتون، فيما سجل لهجر أدريانو من ركلة جزاء، وتياقو. ولم تقم مباراة الشعلة والعروبة،لأن اللاعبين المسجلين في ‎كشف العروبة أقل من ١٣ لاعباً.

وتتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي العين والخلود،
والجبلين والساحل، والقادسية والأخدود.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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