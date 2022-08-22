تعادلان وإلغاء مباراة في اليوم الأول بدوري ” يلو”

الرياضةتعادلان وإلغاء مباراة في اليوم الأول بدوري ” يلو” صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1444 هـ 22 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق حائل- خالد الحامد سيطر التعادل على مواجهات اليوم الأول من الجولة الأولى من دوري يلو، ففي المدينة المنورة تعادل فريقا أحد وضيفه نجران1/1. سجل لأحد بابكر غويي، وسجل لنجران ديسلفا. وفي عنيزة، تعادل العربي وهجر 2/2. سجل للعربي إبلاي وينلتون، فيما سجل لهجر أدريانو من ركلة جزاء، وتياقو. ولم تقم مباراة الشعلة والعروبة،لأن اللاعبين المسجلين في كشف العروبة أقل من ١٣ لاعباً. وتتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي العين والخلود، والجبلين والساحل، والقادسية والأخدود.