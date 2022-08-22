الهلال يدشن هويته الخامسة في تاريخه

أرقام تاريخية جعلت الزعيم الأقوى استثماريا
الرياض – محمد الجليحي
دشن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مساء اليوم الهوية الجديدة لنادي الهلال، التي تم تأجيل إطلاقها لأكثر من عامين، وتشمل شعار جميع فرق النادي وجميع الألعاب المختلفة.
يأتي هذا التدشين ليتناسب مع المرحلة التاريخية للنادي وعدد البطولات الكبيرة التي حققتها فرق النادي في مختلف الألعاب، وتحقيق أرقام مميزة للفريق الأول لكرة القدم، الذي تسيد فرق قارة آسيا بثماني بطولات، وتحقيق ١٨ بطولة دوري، ومجموع ما وصل إليه الزعيم في عدد البطولات ٦٥ بطولة.
حضر الحفل الأعضاء الذهبيون للنادي، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع لاعبي الفريق الأول واللاعبين السابقين للهلال، ومجموعة من الإعلاميين.
وأعلن رئيس الهلال عن إطلاق تطبيق خاص لبيع الأطقم والتذاكر والعديد من المنتجات، وسيكون دخله بالكامل للنادي. كما سيعرض فيلم” الروح الهلالية” في دور السينما قريبا.
وقد بلغت قيمة الظهور التلفزيوني لرعاة الهلال ١٢٠ مليون ريال، و١٢٠ مليون ريال من خلال منصات التواصل الاجتماعي. فيما بلغت الإيرادات التجارية للزعيم خلال موسم ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١ أكثر من ٦٠٠ مليون ريال.