الرياضة المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية يحصد 16 ميدالية في بطولة العالم للناشئين

الرياض- البلاد

حقق المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية 16 ميدالية في بطولة العالم للناشئين، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 17 لاعبا. ترأس بعثة المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية المدير التنفيذي للاتحاد المهندس عبدالعزيز آل بنان. وقد فاز اللاعب تركي الزايدي بالميدالية الذهبية، ونال الأخضر أربع ميداليات فضية لكل من أحمد كشيمري ومحمد السكران وسليمان الصالحي، وأربع ميداليات برونزية للاعبين” خالد الشريف وإبراهيم الشريف وعبدالمجيد الزهراني ويامن قماش وسلطان القحطاني”. وفي بطولة العالم “جراند سلام” حقق لاعبو الأخضر 7 ميداليات، بواقع ذهبية للاعب عزام العمري، و 4 فضيات لكل من هشام الأعجم وعبدالملك العمري وسليمان الصالحي وتسنيم القصاب، وبرونزيتين لكل من محمد باعارمة ويامن قماش.