الحجرف يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية

الرياض : البلاد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة اليوم، من اجتماعات الأسبوع الأول من الجولة الأولى الاستطلاعية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين عبر الاتصال المرئي، وتستمر حتى 25 أغسطس 2022م.

وأوضح معاليه أن هذه الخطوة ترجمة فعلية لما تضمّنه البيان المشترك الموقّع مع معالي وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في 22 يونيو 2022م، نحو إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرّة طموحة وشاملة وحديثة، تفتح آفاقاً جديدة في تجارة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار المتبادل بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

وتأتي هذه المفاوضات تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تتمتع بها دول المجلس والمملكةالمتحدة في شتى المجلات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في سبيل خدمة شعوب كلا الجانبين.