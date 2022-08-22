إقبال كبير على شراء المستلزمات الدراسية.. اليوم .. عودة الإداريين والمشرفين التربويين

الرياض ـ البلاد

يعود اليوم ، الإداريون والإداريات في المدارس، وكذلك المشرفون التربويون في إدارات التعليم، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.

كما تشمل العودة قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكالات والمرشدين والمرشدات الطلابيين وأمناء مراكز التعلم ومحاضري ومحاضرات المختبرات ومعامل الحاسب الآلي، استعدادا للعام الدراسي الجديد، فيما تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس والطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر من عام ١٤٤٤هـ.



إلى ذلك تشهد أسواق المكتبات والقرطاسيات والملابس في المدينة المنورة هذه الأيام إقبالا كبيرا من الأسر مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ لتجهيز الأبناء وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي بجميع تفاصيله من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية، فيما تشهد المكتبات توفر وتنوع المعروضات وتناسبها مع متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات من الحقائب والدفاتر والأقلام والتجاليد والممحاة والمبراة والزي المدرسي ( الملابس والأحذية والمراييل للطالبات لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي ) وغيرها في ظل تنافس المكتبات والمحال التجارية لتقديم أفضل أسعار مناسبة تكون في متناول الجميع من خلال العروض المختلفة التي وضعتها لجذب الطلاب والطالبات التي حرص أصحابها من وقت مبكر جدا في توفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بجميع الاحتياجات والمتطلبات الدراسية التي تلقى رواجا في حركة الطلب هذه الأيام، وجلب كل ما هو حديث وجديد ومميز ووضع العروض والتخفيضات الشرائية المناسبة والتفنن في تقديمها لتثير اهتمام الطلاب والطالبات التي تتناسب مع فئاتهم العمرية في كل مرحلة من مراحل التعليم .

إلى ذلك كثّفت وزارة التعليم جهودها الرامية لإكمال المشاريع التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 1444 هـ، بالجودة المطلوبة ووفق المعايير والمواصفات المعتمدة، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

وشهدت محافظة صبيا بمنطقة جازان اكتمال إنجاز 38 مشروعاً تعليمياً ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير، تغطي منطقة جغرافية تُقدّر قطرها بـ 300 كيلومتراً، وتتضمن 52 مبنى، بطاقة استيعابية تصل إلى 33,690 طالباً وطالبة, مما أسهم في الاستغناء عن 118 مبنى مستأجراً.