الرياضة أخضر الطائرة يتوج ببطولة العين الدولية

الرياض- البلاد

توج المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة بكأس بطولة العين الدولية لكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الأهلي السعودي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط؛ ليحقق فوزه الخامس على التوالي رافعاً رصيده إلى 14 نقطة. جاءت نتائج الأشواط (25/21)، (25/19)،(26/28)،(25/13)، حيث تأتي هذه المشاركة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي التي ستقام في قيرقستان خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر من الشهر القادم.