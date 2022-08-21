المحليات

ضبط 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة بجدة

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1444 هـ      21 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزنة داخل منشأة في جدة، وذلك ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.

وأوضحت “الهيئة” أنها تلقت بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع وتخزين منتجات تجميل ببيانات تعريفية مخالفة للمنتج، وتتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات.

وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة بمشاركة مفتشي وزارة التجارة لضبط وتحزيز العبوات المخالفة والعمل على تتبع مصادرها، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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