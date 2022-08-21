“سلمان للإغاثة” يوقع اتفاقية لبناء “مركز رعاية صحية” في حضرموت

الرياض : البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية لتنفيذ مشروع “بناء مركز رعاية صحية أولية شاملة” في منطقة الهجرين بمديرية دوعن التابعة لمحافظة حضرموت، بقيمة 5 ملايين و 771 ألف ريال سعودي، بتمويل من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية .

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض .

ويهدف المشروع إلى توفير متطلبات الرعاية الصحية الأولية لسكان المديرية، ممن يعانون من عدم توفر الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما سيجري بموجب الاتفاقية بناء مركز للرعاية الصحية الأولية، يتم فيه العمل على بناء الهيكل الإنشائي للمبنى وإعداده، على أن يكون مجهزا بالبنية التحتية اللازمة لاستيعاب المواد والمستلزمات الطبية المستقبلية .

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات وتوفير سبل العيش الكريم له .