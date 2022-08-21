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“سلمان للإغاثة” يوقع اتفاقية لبناء “مركز رعاية صحية” في حضرموت

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1444 هـ      21 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية لتنفيذ مشروع “بناء مركز رعاية صحية أولية شاملة” في منطقة الهجرين بمديرية دوعن التابعة لمحافظة حضرموت، بقيمة 5 ملايين و 771 ألف ريال سعودي، بتمويل من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية .

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض .

ويهدف المشروع إلى توفير متطلبات الرعاية الصحية الأولية لسكان المديرية، ممن يعانون من عدم توفر الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما سيجري بموجب الاتفاقية بناء مركز للرعاية الصحية الأولية، يتم فيه العمل على بناء الهيكل الإنشائي للمبنى وإعداده، على أن يكون مجهزا بالبنية التحتية اللازمة لاستيعاب المواد والمستلزمات الطبية المستقبلية .

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات وتوفير سبل العيش الكريم له .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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