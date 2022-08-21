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سباق الإعلام يطلق ملف جلسات “ميدياثون” الافتراضية

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1444 هـ      21 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلق سباق الإعلام “ميدياثون” ملف جلسات “ميدياثون” الافتراضية، التي عقدت على هامش السباق في نسخته الأولى.

ويُعد سباق الإعلام “ميدياثون” أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام؛ الذي سلطت جلساته الضوء على التجارب الإعلامية النوعية لوسائل الإعلام والمؤسسات المهنية والأكاديمية، بهدف ربط المهتمين والمتخصصين بأصحاب التجربة والخبرة محليًّا ودوليًّا.

وتغطي الجلسات عديدًا من الموضوعات المتعلقة بمستهدفات المشروع، ومنها إيجاد حلول إبداعية لتطوير تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، والتواصل الدولي، وغيرها من الموضوعات المعززة للمعارف والمهارات الإعلامية, كما قُدّم الملف للمهتمين والمختصين رقميًّا في المنصة الرقمية للتواصل الحكومي CGC.gov.sa، ليتمكن المهتمون من العودة إليه، والاستفادة منه.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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