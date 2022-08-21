برشلونة يتخلّص من 6 لاعبين في 10 أيام

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى بيع 6 لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي للعام 2022 في الأول من سبتمبر المقبل.

اللاعبون هم: بيير إيميريك أوباميانغ وممفيس ديباي ومارتن برايثوايت، إضافة إلى فرينكي دي يونغ وسيرجينو ديست و صامويل أومتيتي.

ويهدف النادي الكاتالوني إلى بيع اللاعبين الستة لإفساح مكان في قائمته لتسجيل الصفقات الجديدة، كذلك يريد تقلص فاتوة الرواتب.

وفشل برشلونة في تسجيل الصفقة الجديدة، الفرنسي خوليس كوندي (23 عامًا) في قائمة النادي المشاركة في الدوري الإسباني.

ولن يتمكن النادي من تسجيل كوندي في قائمته إلا بعد بيع لاعبين اثنين على أقل تقدير، قبل 10 أيام من غلق سوق الانتقالات.

بدوره، يعمل المدير الرياضي للبارسا، ماتيو أليماني على قدم وساق لإنهاء بيع بعض اللاعبين في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

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وتعطلت صفقة بيع الثنائي، أوباميانغ إلى تشيلسي وديباي إلى يوفنتوس بسبب المطالب المادية المرتفعة لكلا اللاعبين.

بالنسبة إلى أومتيتي فإنه في حالة فشل انتقاله إلى ليتشي الإيطالي، سيفسخ النادي عقده بالتراضي مقابل مبلغ مالي.

أمّا دي يونغ فمع تمسك اللاعب بالبقاء، فإن برشلونة يهدف لبيعه مقابل مبلغ لا يقل 80 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد.

في حالة الظهير الأمريكي ديست، فإن موقف النادي واضح بأنه خارج مخططات المدرب تشافي هيرنانديز تمامًا مثل أومتيتي.

أخيرًا، وبعد التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي يسعى برشلونة لإخراج المهاجم الدنماركي برايثوايت بكل الطرق الممكنة.