ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي

الرياض – البلاد

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفر العديد من السلع والمحاصيل الرئيسة بالأسواق المحلية ، نتيجة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وتطور قطاع الإنتاج النباتي كمًا ونوعاً لمحاصيل الخضار والفاكهة.

وأوضح المتحدث الرسمي صالح بن دخيل أن المملكة حققت نسباً من الاكتفاء الذاتي أبرزها في التمور بنسبة تصل إلى 122%، والتين بنحو 107%، والبطيخ بحو 99%، والشمام بـ 81.5%، والعنب بنسبة 60%، والرمان بـ34%، والحمضيات بـ15%، والموز بنسبة 4%، كما تتميز المملكة بإنتاج العديد من أنواع الفاكهة الأخرى المحلية.

وأضاف أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي من القيادة أسهم في تطور القطاع؛ ما أدى لتحقيق المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المعايير الغذائية، والمرتبة 18 في مؤشر معدل سلامة المحاصيل من بين 113 دولة خلال عام 2020.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جانب التسويق لايزال يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي، وعليه فقد جاءت هذه الحملة لتسهم في تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية؛ ومن ضمنها الفاكهة المنتجة محلياً في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

يُذكر أن المملكة تنتج العديد من أنواع الفواكه، وتصدّر للعالم ما يفوق اكتفاءها الذاتي حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي للفواكه بما فيها التمور نحو 2.5 مليون طن.