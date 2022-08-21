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إطلاق برنامج الحوكمة في شؤون الحرمين

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1444 هـ      21 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإطلاق برنامج الحوكمة تحقيقاً للريادة وتعزيزٌ للإبداع.

وأوضح السديس أن البرنامج يستهدف حوكمة الأعمال وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030.

مؤكداً الرئيس العام على متابعة تنفيذ كافة الوكالات للبرنامج والمنطلقات التي تم اعتمادها، وذلك لما له من أثر في الارتقاء بالمنظومة المؤسسية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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