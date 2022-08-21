أخضر السيدات يقيم معسكراً إعدادياً في النمسا بمشاركة (27) لاعبة

الرياض – هاني البشر

ينطلق غدًا الاثنين معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات والذي سيقام في مدينة سالفدن النمساوية خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

واستدعت المدير الفني لمنتخبنا الوطني، الألمانية مونيكا ستاب 27 لاعبة وهن: لمى العنزي، منى عبدالرحمن، سارة خالد، ليلى علي، أثير خالد، بيان صدقه، لين المحمد، لانا عبدالرزاق، تاله الغامدي، حصه السعدالله، رغد مخيزن، فرح جفري، ليان جوهري، مريم التميمي، نورة البراهيم، رغد حلمي، سارة حمد، صبا توفيق، مباركة الصيعري، البندري مبارك، تقية رشوان، الجوهرة السياري، تهاني الزهراني، جوري طارق، مشاعل الحربي، أسرار الشيباني وداليا أبو لبن.

وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان بتصاعد مستوى كرة القدم النسائية في المملكة بدعم سخي من القيادة الرشيدة واهتمام كبير من وزارة الرياضة، ومتابعة مستمرة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي، مؤكدة حرص الاتحاد على تسخير كل الإمكانات من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق الإنجازات لكرة القدم النسائية في المستقبل القريب.

من جانبها قالت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد إن المنتخب سيسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من معسكر النمسا، لافتة إلى أن المعسكر سيتخلله عدد من المباريات الودية لرفع المستوى الفني واللياقي لدى اللاعبات.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يضم المدربة الوطنية دنى رجب في منصب مساعدة المدربة، بجانب كل من مساعدة المدربة الألمانية مارشيا مونرو ومواطنتها نادين بول مدربة حارسات المرمى بالإضافة إلى محللة الفيديو الهولندية مارلين ويسنك.