15 قتيلا و22 جريحا في حادث سير في تركيا

اسطنبول – أ.ف.ب

أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب السبت مقتل 15 شخصًا وإصابة 22 بجروح في جنوب شرق تركيا في حادث سير مع سيارة إسعاف.

قال الحاكم داود غول على تويتر “لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 (…) في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف (…) على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب”.

قالت وكالة الأنباء التركية “ديميرورين” إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

واضاف الحاكم ان ثلاثة عناصر اطفاء ومسعفين وصحافيين بين القتلى.

واظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئياً وحطام سيارات.