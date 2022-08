هاري كين يحطّم رقمًا قياسيًا في البريميرليغ

أصبح مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين (29 عامًا) الأكثر تسجيلًا لفريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفه اليوم ضد وولفرهامبتون.

وسجّل كين هدف المباراة الوحيد ليقود توتنهام لفوز صعب أمام وولفرهامبتون السبت 20 أغسطس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

بهدفه ضد الوولفز، تخطّى كين رقم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو وأصبح أكثر لاعب يسجل لفريق واحد بتاريخ البريميرليغ منذ تدشينه عام 1992.

وسجّل هاري كين 185 هدفًا بقميص توتنهام هوتسبير من إجمالي 282 مباراة في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2014 و2021.

Harry Kane has scored the most goals for one club in #PL history 👏⚪️@HKane | @SpursOfficial pic.twitter.com/VuTEkLCXhq

— Premier League (@premierleague) August 20, 2022