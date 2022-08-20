هاري كين يحطّم رقمًا قياسيًا في البريميرليغ

أصبح مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين (29 عامًا) الأكثر تسجيلًا لفريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفه اليوم ضد وولفرهامبتون.

وسجّل كين هدف المباراة الوحيد ليقود توتنهام لفوز صعب أمام وولفرهامبتون السبت 20 أغسطس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

بهدفه ضد الوولفز، تخطّى كين رقم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو وأصبح أكثر لاعب يسجل لفريق واحد بتاريخ البريميرليغ منذ تدشينه عام 1992.

وسجّل هاري كين 185 هدفًا بقميص توتنهام هوتسبير من إجمالي 282 مباراة في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2014 و2021.

Harry Kane has scored the most goals for one club in #PL history 👏⚪️@HKane | @SpursOfficial pic.twitter.com/VuTEkLCXhq — Premier League (@premierleague) August 20, 2022



وحطّم هاري كين رقم أغويرو التاريخي الذي توقف عند حاجز 184 هدفًا مع فريق مانشستر سيتي بين عامي 2011 و2021.

كما أن هدف كين ضد وولفرهامبتون وضعه في الترتيب الخامس على لائحة الهدافين التاريخيين لمسابقة لدوري الإنجليزي الممتاز.

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يتصدر اللائحة الإنجليزي الأسطورة ألان شيرار (260 هدفًا) ثم مواطنيه واين روني (208) وأندي كول (187). ثم هاري كين (185).

جدير بالذكر أن كين يمتلك هدفين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي 2022-2023 بعد انقضاء 3 جولات من عمر المسابقة.