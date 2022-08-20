ماذا تعرف عن أضرار نقص النحاس في الجسم؟.. احترس من الخطر

هل سمعت من قبل عن نقص النحاس في الجسم وأضراره؟.

الأمر قد يتسبب في الكثير من المخاطر الصحية لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية به.

النحاس يعتبر من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم.

حيث إنه مسؤول عن العديد من الوظائف التي تقوم بها بعض الأعضاء.

فهو مهم للحفاظ على صحة العظام والجهاز العصبي وتقوية المناعة، وإن النقص في النحاس قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية.

فوائد النحاس للصحة:

– النحاس من المعادن التي لها دور مميز في تقوية الجهاز المناعي مما يقي من التعرض للأمراض المختلفة.

– الوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم والأنيميا، حيث أنه يساعد على زيادة امتصاص الحديد في الجسم.

– النحاس مهم لتقوية العظام والمفاصل.

حيث أنه يعمل على الوقاية من هشاشة العظام والتقليل من نسبة الإصابة بالتهابات المفاصل.

فضلاً على أنه يساعد على تعزيز وتقوية العضلات.

– يعتبر من المعادن المميزة التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي والدماغ، كما أنه يساعد على زيادة معدل الذكاء وتقوية الذاكرة.

– النحاس يساعد على تحفيز الكولاجين بالجسم والبشرة، وهذا بدوره يقلل من العلامات الدقيقة والتجاعيد والمشكلات المختلفة للبشرة.

– النحاس يزيد من إنتاج الميلانين في الجسم والذي يعتبر المسؤول عن لون الشعر، وهذا يقلل من التعرض إلى الشعر الأبيض.