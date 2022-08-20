المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سلطة الجمبري بالمايونيز والخضروات

نيفين عباسaccess_time23 / محرم / 1444 هـ      20 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

طبق من السلطات التى تقدم باردة إلى جانب المأكولات البحرية أو السبيط والسمك المقلى

المقادير اللازمة

نصف كيلو من الجمبرى (روبيان – قريدس) المنظف جيداً ومغسول ومنزوع القشور
ملح
عصير حبة ليمون
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
بازلاء وجزر وبطاطس مقطعين مكعبات صغيرة الحجم
ملعقة كبيرة سكر
كوب ونصف مايونيز

طريقة العمل

يشوح الثوم فى قليل من الزبدة حتى يتغير لونه قليلاً
يضاف له الجمبرى ويقلب لمدة 3 دقائق ثم يرفع ويترك ليبرد
نقوم بإحضار قدر به ماء
ثم نقوم بسلق البطاطس حتى تمام النضج ثم تغسل وتصفى وتترك جانباً
فى قدر أخر نضع السكر وماء كافى لسلق البازلاء والجزر ويرفع على النار ويترك لتنضج ثم تصفى
نحضر وعاء عميق
نضع الجمبرى به مع ترك القليل للتزيين
نضع للجمبرى البازلاء والجزر والبطاطس والملح والمايونيز والليمون
تقلب جميع المقادير معاً
ثم تغطى وتترك بالثلاجة حتى تبرد
يزين طبق التقديم بالجمبرى المتبقى وتقدم السلطة باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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