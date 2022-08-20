طريقة عمل سلطة الجمبري بالمايونيز والخضروات

طبق من السلطات التى تقدم باردة إلى جانب المأكولات البحرية أو السبيط والسمك المقلى

المقادير اللازمة

نصف كيلو من الجمبرى (روبيان – قريدس) المنظف جيداً ومغسول ومنزوع القشور

ملح

عصير حبة ليمون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

بازلاء وجزر وبطاطس مقطعين مكعبات صغيرة الحجم

ملعقة كبيرة سكر

كوب ونصف مايونيز

طريقة العمل

يشوح الثوم فى قليل من الزبدة حتى يتغير لونه قليلاً

يضاف له الجمبرى ويقلب لمدة 3 دقائق ثم يرفع ويترك ليبرد

نقوم بإحضار قدر به ماء

ثم نقوم بسلق البطاطس حتى تمام النضج ثم تغسل وتصفى وتترك جانباً

فى قدر أخر نضع السكر وماء كافى لسلق البازلاء والجزر ويرفع على النار ويترك لتنضج ثم تصفى

نحضر وعاء عميق

نضع الجمبرى به مع ترك القليل للتزيين

نضع للجمبرى البازلاء والجزر والبطاطس والملح والمايونيز والليمون

تقلب جميع المقادير معاً

ثم تغطى وتترك بالثلاجة حتى تبرد

يزين طبق التقديم بالجمبرى المتبقى وتقدم السلطة باردة