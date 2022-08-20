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طريقة عمل تشورو تشيز كيك

نيفين عباسaccess_time23 / محرم / 1444 هـ      20 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تشورو تشيز كيك هي وصفة مميزة لتحضير حشو التشيز كيك مع طبقة من القرفة والسكر

المقادير اللازمة

لخليط السكر بالقرفة
1/2 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة قرفة

للحشوة
2 عبوة جبنة كريمية طرية
نصف كوب سكر
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا

للقشرة
عجين باف باستري

طريقة العمل

يمزج نصف كوب من السكر مع 2 ملعقة كبيرة قرفة في وعاء صغير
واتركيه جانبا
اخفقي جبنة الكريمة حتى تصبح ناعمة
نضيف السكر والبيض والفانيليا ونخفق حتى يصبح المزيج ناعما وكريما
ونتركه جانبا
رشي مقلاة مقاس 9 × 13 بوصة برذاذ غير لاصق
ثم رشي نصف خليط سكر القرفة بالتساوي في قاع المقلاة
تفرد العجينة وترفع بحذر إلى المقلاة فوق سكر القرفة
وزعي خليط الجبن الكريمي بالتساوي على العجينة
افرد القطعة الثانية من العجين فوق الحشوة
نرش باقي سكر القرفة فوق العجينة
تخبز في درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح لونها بني فاتح

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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