المرأه صحة و عافية

طريقة عمل برجر البيتزا

نيفين عباسaccess_time23 / محرم / 1444 هـ      20 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة غير تقليدية تجمع بين البيتزا والبرجر

المقادير اللازمة

للبرجر
كيلو لحم مفروم
بهارات برجر
ملح وفلفل
بودرة بصل
جبن موزاريلا
كاتشب

للبيتزا
خبز كيزر
صلصة بيتزا
ببروني
جبن موزاريلا
مشروم مقطع
ملعقة صغيرة ثوم
زيت زيتون

طريقة العمل

البرجر
نقم بخلط اللحم مع بودرة البصل وبهارات البرجر والملح والفلفل
تشكل اللحم كرات متوسطة
ثم تحشي كل حبة بقليل من الجبن الموزاريلا من الداخل وتغلق وتشكل اقراص برجر
تشوي حتي تمام النضج بمقلاة او علي الفحم
نبدأ بعمل البيتزا
يشوح الثوم بالزيت
يضاف له المشروم وملح وفلفل ويقلب حتي ينضج
نحضر الخبر
نقوم بدهنه بالكاتشب
ثم يوضع عليه قليل من المشروم والجبن الموزاريلا
نضع قطعة البرجر فوق المشروم والجبن
ثم نضع قطعة الخبز الاخري
نضع عليها صلصة البيتزا
ثم الجبن الموزاريلا
ثم الببروني
يدهن اطراف الخبز بالزبدة
ثم يوضع الخبز في الفرن حتي يذوب الجبن
يخرج من الفرن
ويقدم برجر البيتزا ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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