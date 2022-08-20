طريقة عمل برجر البيتزا

وصفة غير تقليدية تجمع بين البيتزا والبرجر

المقادير اللازمة

للبرجر

كيلو لحم مفروم

بهارات برجر

ملح وفلفل

بودرة بصل

جبن موزاريلا

كاتشب

للبيتزا

خبز كيزر

صلصة بيتزا

ببروني

جبن موزاريلا

مشروم مقطع

ملعقة صغيرة ثوم

زيت زيتون

طريقة العمل

البرجر

نقم بخلط اللحم مع بودرة البصل وبهارات البرجر والملح والفلفل

تشكل اللحم كرات متوسطة

ثم تحشي كل حبة بقليل من الجبن الموزاريلا من الداخل وتغلق وتشكل اقراص برجر

تشوي حتي تمام النضج بمقلاة او علي الفحم

نبدأ بعمل البيتزا

يشوح الثوم بالزيت

يضاف له المشروم وملح وفلفل ويقلب حتي ينضج

نحضر الخبر

نقوم بدهنه بالكاتشب

ثم يوضع عليه قليل من المشروم والجبن الموزاريلا

نضع قطعة البرجر فوق المشروم والجبن

ثم نضع قطعة الخبز الاخري

نضع عليها صلصة البيتزا

ثم الجبن الموزاريلا

ثم الببروني

يدهن اطراف الخبز بالزبدة

ثم يوضع الخبز في الفرن حتي يذوب الجبن

يخرج من الفرن

ويقدم برجر البيتزا ساخن