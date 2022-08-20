طريقة عمل التشيز كيك المكسيكي

هذه الحلوى من المطبخ المكسيكي تجمع بين نكهات العجين المقلي وكيكة الجبن الكريمية

المقادير اللازمة

عجينة باف باستري

2 عبوة جبنة كريمية طرية

1 3/4 كوب سكر مقسم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب زبدة طرية

1 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 كوب عسل

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة

رشي طبق خبز 9 × 13 برذاذ الطبخ

افردي العجينة في قاع طبق خبز

في وعاء متوسط ​​اخفقي جبنة الكريمة مع كوب من السكر والفانيليا حتى تصبح كريمية وناعمة

انثري خليط الجبن الكريمي فوق طبقة العجين

افردي طبقة اخري من العجين وضعيها فوق طبقة جبنة الكريمة

في وعاء صغير اخفقي الزبدة مع القرفة وربع كوب من السكر المتبقي

وزعي خليط الزبدة فوق عجينة

اخبزي لمدة 30-35 دقيقة حتى ينتفخ ويصبح لونها بنياً ذهبياً في الأعلى

أخرجيها من الفرن ورشيها بالعسل

ثم اتركيها تبرد تمامًا قبل تقطيعها وتقديمها