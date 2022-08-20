أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو (30 عامًا) قادمًا من ريال مدريد الإسباني، الجمعة 19 أغسطس.

جاء في البيان: “توصلنا لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال كاسيميرو، يخضع الانتقال لاتفاق الشروط الشخصية، ومتطلبات التأشيرة والفحص الطبية.

وأسدل كاسيميرو الستار على 9 سنوات قضاها بقميص ريال مدريد عندما وفد إليه أول مرة بميركاتو 2013 الصيفي من ساوباولو مقابل 6 ملايين يورو.

تفاصيل عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

بموجب معلومات يومية “AS” الإسبانية، سيدفع مانشستر يونايتد 72 مليون يورو من أجل كاسيميرو إضافة إلى 13 مليون أخرى متغيرات.



يتراوح راتب كاسيميرو مع مانشستر يونايتد بين 300 إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، ضمن الفئة الأعلى راتبًا في الفريق.

وسيجتمع كاسيميرو في مانشستر يونايتد بزميليه السابقين في فريق ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي رافائيل فاران.

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مدة تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو ستكون 4 سنوات على أن تنتهي صيف عام 2026، مع ميزة التمديد لعام إضافي آخر.



مسيرة ذهبية لكاسيميرو مع ريال مدريد

ظهر كاسيميرو بقميص ريال مدريد في 336 مباراة في جميع البطولات، وسجّل معه 31 هدفًا فيما قدّم 29 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحقق كاسيميرو 18 لقبًا مع ريال مدريد على الصعيد المحلي والقاري، أبرزها 5 مرات دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الأسباني.