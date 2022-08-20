بعد رحيل كاسيميرو.. أغلى 10 صفقات مبيعة في تاريخ ريال مدريد

أصبح اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو (30 عامًا) ثالث أكبر صفقة مبيعة في تاريخ نادي ريال مدريد بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد الجمعة 19 أغسطس أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشان التعاقد مع كاسميرو في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني.

وبلغت قيمة انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد 72 مليون يورو كمبلغ ثابت، إضافة إلى 13 مليون يورو بنود متغيرة مثل الحوافز والمكافآت.

سيجتمع كاسيميرو في مانشستر يونايتد بزميليه السابقين في ريال مدريد، وهما الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي رافائيل فاران.



مسيرة ذهبية لكاسيميرو مع ريال مدريد

وأسدل كاسيميرو الستار عن مسيرة ذهبية مع ريال مدريد ممتدة منذ 2013 عندما وفد إليه أول مرة من ساوباولو مقابل 6 ملايين يورو.

ظهر كاسيميرو بقميص ريال مدريد في 336 مباراة في جميع البطولات، وسجّل معه 31 هدفًا فيما قدّم 29 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحقق كاسيميرو 18 لقبًا مع ريال مدريد على الصعيد المحلي والقاري، أبرزها 5 مرات دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الأسباني.

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أغلى 10 صفقات مبيعة في تاريخ ريال مدريد

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس (117 مليون يورو)

2- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد (75 مليون يورو)

3- كارلوس كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد (72 مليون يورو)

4- الإسباني ألفارو موراتا إلى تشيلسي (66 مليون يورو)

5- الألماني مسعود أوزيل إلى أرسنال (47 مليون يورو)

6- الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي (45 مليون يورو)

7- المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان (43 مليون يورو)

8- البرازيلي روبينيو إلى مانشستر سيتي (43 مليون يورو)

9- الفرنسي رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد (40 مليون يورو)

10- الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى نابولي (39 مليون يورو)