الرياضة الهدى بطلاً لشباب المملكة لرفع الأثقال

الرياض- محمد الجليحي

تُوج اليوم السبت نادي الهدى بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للشباب لرفع الأثقال، فيما حل نادي الترجي ثانيا، وجاء نادي الطرف ثالثاً في ختام البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار 4 أيام على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وقد شارك في البطولة 116 رباعا يمثلون 14 نادياً، هي ( الهلال – اليرموك – الابتسام – الوطن – العمران – الطرف – النصر –الأهلي – الخويلدية –الهدى – النور- السلام – الصقور – الترجي) وتنافس المشاركون في أوزان:

(55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 – 109 – +109)

وجاءت نتائج منافسات الأوزان على النحو التالي:‬

– في منافسات وزن 55 كجم، حقق هاشم حسن الخضراوي المركز الأول ( نادي الترجي ) وحل أمجد عبدرب النبي الغانم ( نادي الترجي) ثانياً وجاء عقيل عبدالله الجاسم ( نادي العمران ) بالمركز الثالث.

في منافسات وزن 61 كجم، حقق محمد باسم المرزوق المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل ليث علي ال باقر ( نادي الترجي ) ثانياً وجاء علي مجيد خليتيت ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.

و في منافسات وزن 67 كجم حقق جاسم محمد الزوري المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل محمد زاوي الشمراني ( نادي الأهلي) ثانياً وجاء عبدالله جواد المدرهم ( نادي الخويلدية )بالمركز الثالث.

منافسات وزن 73 كجم حقق جواد عادل القيصوم المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل أحمد بندر الحايك ( نادي الطرف ) ثانياً، وجاء أحمد علي البحراني ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.

– في منافسات وزن 81 كجم حقق حسين علي آل دحيلب المركز الأول ( نادي الخويلدية)، وحل حسن باسم المرزوق ( نادي الهدى) ثانياً، وجاء يوسف فخري المدرهم( نادي الخويلدية ) بالمركز الثالث.

– في منافسات وزن 89 كجم، حقق نواف بدر العيد المركز الأول ( نادي الطرف) وحل حسن وسام أوحيد ( نادي الهدى ) ثانياً، وجاء جواد راضي الحمقان ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.

– في منافسات وزن 96 كجم حقق عبدالله مختار الأحمد المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل محمد حسن ال سلاط ( نادي الترجي) ثانياً وجاء ناصر محمد الدازي ( نادي الهدى ) بالمركز الثالث.

– في منافسات وزن 102 كجم حقق علي يوسف العثمان المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل محسن زكي ال اسماعيل ( نادي الترجي ) ثانياً وجاء جواد حسين الشاخور ( نادي الخويلدية ) بالمركز الثالث.

– في منافسات وزن 109 كجم حقق يوسف عبدالله السيهاتي المركز الأول ( نادي الهدى ) محمد شفيق الدوخي ( نادي الطرف) ثانياً وجاء منتظر مؤيد المحسن ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.

– في منافسات وزن +109 كجم حقق تركي سعد اليامي المركز الأول ( نادي اليرموك)، وحل داوود بسام الأحمد ( نادي الطرف) ثانياً وجاء حسن شريف الفضل ( نادي النصر ) بالمركز الثالث. ختام تجارب الأداء المفتوحة الأولى للرجال والسيدات كما اختتمت بطولة تجارب قياس الأداء الأولى للرجال والسيدات المفتوحة لرفع الأثقال، التي أقيمت منافساتها مع بطولة المملكة للشباب وشارك في البطولة 60 لاعبا ولاعبة وسيتأهل من كل وزن 14 لاعبا ولاعبة على 3 مراحل موزعة على ثلاث بطولات.