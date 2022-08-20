الملاكم السعودي” زياد المعيوف” يتغلب على “ألاتور” المكسيكي بالضربة التقنية القاضية

البريطانية” رملا علي” تحسم مواجهتها أمام” كريستال جارسيا نوفا” من الدومينيكان، بالضربة القاضية.
جدة- هاني البشر
تصوير- سلطان منصور
شهدت صالة الجوهرة، مساء اليوم عدة نزالات ساخنة سبقت المواجهة المنتظرة بين البريطاني جوشوا والأولكراني أوسيك في نزال البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل،التي ستنطلق بعد منتصف الليل.
ففي النزال السادس، تابعت الجماهير السعودية، تألق البطل السعودي” زياد المعيوف” بعد حسمه نزاله أمام الملاكم المكسيكي” ألاتور” بالضربة التقنية القاضية.
فيما حسم البلغاري ” ترايتشو جورجيف” النزال الأول على حساب الإماراتي بالحصا، وبقرار جماعي من الحكام.. حسم الأوكراني “دانيال لابين” النزال الثانوي الثاني على حساب السلوفاكي “جوركو”، أما البريطاني “بين ويتيكار” فحسم النزال الثالث على حساب الكرواتي “بيتار نوسيتش” بقرار جماعي من الحكام أيضا.
وتغلب الأمريكي “أندرو تابيتي” في النزال الرابع بعد انسحاب منافسه الأمريكي “ويلسون”، وفي النزال الثانوي النسائي الأول للمحترفين على أرض المملكة، حسمت البريطانية من أصل صومالي” رملا علي” النزال بعد تغلبها على” كريستال جارسيا نوفا” من الدومينيكان، بالضربة القاضية.