الرياضة أخضر السيدات يبدأ مشاركته في بطولة العالم للسنوكر

الدمام- حمودالزهراني

يفتتح المنتخب السعودي للسيدات غدا الأحد مشاركته في بطولة العالم للسنوكر للناشئين التي تقام في العاصمة الرومانية بوخارست حتى 27 أغسطس 2022 الجاري. ويمثل المنتخب السعودي للسيدات في هذه المشاركة العالمية اللاعبتان دلال الشمري وإيمان جبران، حيث تتنافس 12 لاعبة من جميع دول العالم في منافسات بطولة السنوكر للسيدات تحت 21 عاما، وقد أجريت قرعة المجموعات اليوم السبت، وتم تقسيم اللاعبات إلى 3 مجموعات، حيث وضعت القرعة اللاعبة السعودية إيمان جبران في المجموعة A واللاعبة دلال الشمري في المجموعة C، وتبدأ غدا الأحد مباريات المجموعات. من جانب آخر، اختتم اللاعبان فارس ال مدن وزياد القباني مشاركتهما في البطولة اليوم السبت بعد أن شاركا في منافسات بطولة تحت 16 عاما ومنافسات تحت 18 عاما، ورغم عدم التأهل للأدوار النهائية من البطولة إلا أنهما قدما مستويات مميزة قياسا بأعمارهما وخبرتهما، وحققا بعض الانتصارات في الأدوار التمهيدية واكتسبا الخبرة خلال هذه المشاركة العالمية.